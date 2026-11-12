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Ketua DPRD DKI Dorong Kolaborasi Lintas Fraksi Perkuat Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Ketua DPRD DKI Dorong Kolaborasi Lintas Fraksi Perkuat Keterwakilan Perempuan di Parlemen
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Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen DKI Jakarta Periode 2024–2029, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong penguatan kolaborasi lintas fraksi dan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen hingga mencapai 30 persen.

Upaya tersebut dinilai penting agar perempuan memiliki ruang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhud saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DKI Jakarta Periode 2024–2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11).

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Suhud yang juga Ketua DPW PKS DKI Jakarta mengatakan pencapaian keterwakilan perempuan membutuhkan dukungan dan komitmen bersama seluruh unsur politik.

“Kita harus terus berjuang mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan,” kata Suhud.

Suhud berharap pengukuhan pengurus KPP menjadi momentum untuk meningkatkan semangat anggota legislatif dalam memperkuat partisipasi perempuan di bidang politik.

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“Kerja sama yang solid dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Suhud.

Suhud juga mengungkapkan amanah kepengurusan KPP harus menjadi dorongan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan serta memperluas kontribusi mereka dalam pembangunan Jakarta.

Ketua DPRD DKI Suhud Alynudin mendorong penguatan kolaborasi lintas fraksi dan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen

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