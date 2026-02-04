menu
Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak soal Polemik Party Station di Lenteng Agung

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak soal Polemik Party Station di Lenteng Agung
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Pemprov DKI Jakarta segera bertindak terkait adanya tempat hiburan malam, dan gerai miras Party Station di Hotel Kartika One, Lenteng Agung.

Hal ini dia katakan setelah sebelumnya Warga RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, beramai-ramai melakukan aksi demo menolak keberadaan Party Station.

"Pemprov perlu memastikan suasana Jakarta tetap kondusif, menghormati nilai-nilai keagamaan, serta menjaga ketenangan masyarakat," ujar Khoirudin dikutip Rabu (4/2).

Khoirudin menuturkan, pihaknya memahami dan menghormati aspirasi masyarakat yang menolak tempat hiburan malam Party Station di Hotel Kartika One ini.

"Kami memahami dan menghormati keresahan warga Lenteng Agung,” tambahnya.

Lebih lanjut Khoirudin menuturkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menindaklanjuti keluhan warga Kampung Sawah ini.

“Kami siap mengawal dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Setiap langkah yang diambil harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, ketertiban umum, dan rasa keadilan,” ungkap dia.

Diketahui, ratusan warga Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menggelar aksi unjuk rasa menolak operasional tempat hiburan malam 'Party Station' yang berada di kawasan Hotel Kartika One, Jumat (30/1) malam.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Pemprov DKI Jakarta segera bertindak terkait adanya tempat hiburan malam, dan gerai miras Party Station

