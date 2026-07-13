Ketua DPRD Riau Minta Usut Tuntas Kecelakaan Pompong Tewaskan 3 Orang di Tanjung Buton
jpnn.com - Ketua DPRD Riau Kaderismanto mendesak seluruh instansi berwenang melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kecelakaan kerja yang menyebabkan kapal pompong tenggelam di kawasan Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Siak.
Insiden tersebut terjadi ketika sebuah kapal pompong yang mengangkut tujuh orang melakukan kegiatan draft survey terhadap kapal MV HIMALA yang membawa muatan cangkang untuk diekspor ke Jepang.
Kapal yang digunakan dalam aktivitas tersebut dilaporkan tenggelam di tengah laut.
Akibat peristiwa itu, tiga orang dinyatakan meninggal dunia, yakni Ilham selaku Surveyor PT Carsurin, Aditia Waskita dari Bea Cukai, dan Desmond Nataldo dari PT KIMI.
Sementara itu, seorang Surveyor PT Sucofindo bernama Febri masih dalam pencarian.
Tiga orang lainnya, yakni C/O MV HIMALA, Hamdi dari Agen SMA, serta nakhoda pompong Gading, berhasil selamat.
Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga para korban.
Ia berharap korban yang masih hilang dapat segera ditemukan oleh tim pencarian.
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mendesak seluruh instansi berwenang melakukan penyelidikan secara menyeluruh kecelakaan pompong di Tannjung Buton.
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