Ketua Fraksi MPR PAN Usulkan Pemberhentian Gibran Lewat Jalur Politik Jika Tak Mau Mundur

jpnn.com - Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan harus ada tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MA telah mengabulkan kasasi gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan pada Pemilu Presiden 2024 tidak sah.

Untuk itu, menurut Sudding bahwa Putusan MA tersebut bersifat eksekutorial sehingga harus dieksekusi.

Sebab, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden setelah dibatalkan syarat tersebut.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," tegas Sudding pada Minggu (8/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan Gibran sebaiknya meletakkan jabatannya secara suka rela demi menghormati peradilan, karena sudah tidak memiliki legitimasi pasca diputus tidak sah oleh MA.

Selain itu, secara moral juga harus dijaga agar masyarakat percaya terhadap hukum di Indonesia.

"Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," katanya.