menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ketua GAN Burhanuddin: Pemimpin Sejati Meninggalkan Jejak Batin, Bukan Sekadar Jabatan

Ketua GAN Burhanuddin: Pemimpin Sejati Meninggalkan Jejak Batin, Bukan Sekadar Jabatan

Ketua GAN Burhanuddin: Pemimpin Sejati Meninggalkan Jejak Batin, Bukan Sekadar Jabatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin (kiri). foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Garuda Astacita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin menyampaikan pandangan mengenai nilai kepemimpinan yang autentik dan bermakna.

Sosok yang akrab disapa Om Boer itu menegaskan bahwa hadir di tengah masyarakat tidak cukup jika tanpa memberi manfaat yang membekas.

Menurutnya, filosofi kepemimpinan yang ia pegang selama ini ialah untuk menjadi sosok berbeda di antara kumpulan.

Baca Juga:

Baginya, dalam setiap pertemuan selalu hadir dua tipe manusia, mereka yang hanya datang dan mereka yang meninggalkan kesan.

“Ada yang sekadar hadir, dan ada yang meninggalkan kesan. Saya memilih menjadi yang kedua,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai banyak orang memahami networking hanya sebagai ajang memperbanyak kenalan, hadir di banyak pertemuan, atau berbagi kartu nama.

Baca Juga:

Namun, menurutnya, jaringan tanpa nilai tidak akan menciptakan makna maupun peluang.

“Networking tanpa value hanya berhenti pada perkenalan. Namun, networking dengan nilai menciptakan peluang dan ingatan. Yang membedakan hanya satu: apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita harapkan,” tambahnya.

Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin menyampaikan pandangan mengenai nilai kepemimpinan yang autentik dan bermakna.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI