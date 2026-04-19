menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ketua Golkar Malra Ditikam, DPD I Maluku: Segera Usut Agar Tetap Kondusif

Ketua Golkar Malra Ditikam, DPD I Maluku: Segera Usut Agar Tetap Kondusif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi lokasi penikaman Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara dipasang garis polisi. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, MALUKU TENGGARA - DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan penikaman terhadap Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora atau yang akrab disapa Nus Kei.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, oleh orang tidak dikenal.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar A. Lessy, menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang menimpa kadernya.

Baca Juga:

"Kami minta ini diusut tuntas dan sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penikaman yang menimpa Ketua Partai Golkar Malra," kata Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Umar A. Lessy dalam pernyataan tertulis di Ambon, Minggu.

Ia menilai peristiwa ini merupakan kejadian serius yang tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan situasi kondusif di daerah, khususnya Malra.

Baca Juga:

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun yang terjadi terhadap Ketua DPD II Malra. Tindakan penikaman ini adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat ditolerir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Umar.

Oleh karena itu, Golkar mengimbau seluruh kader di Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap menahan diri, tidak terprovokasi dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

