menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ketua Hanura Jateng Divonis 8 Bulan Penjara di Kasus Prostitusi

Ketua Hanura Jateng Divonis 8 Bulan Penjara di Kasus Prostitusi

Ketua Hanura Jateng Divonis 8 Bulan Penjara di Kasus Prostitusi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi masih menyegel Mansion KTV & Bar di Jalan Kiai Saleh Kota Semarang, Jateng. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Ketua Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya Saputra selaku terdakwa divonis 8 bulan penjara dalam perkara prostitusi di tempat karaoke Mansion KTV Semarang.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang dalam persidangan Rabu (12/11/2025).

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Sudar itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 1 tahun penjara.

Baca Juga:

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 250 juta yang jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdakwa telah menyediakan, mengatur, mengelola, menerima pembayaran atas segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi maupun penunjukan langsung.

Baca Juga:

Selain itu, terdakwa juga menyetujui dan mengetahui adanya layanan pornografi di tempat hiburan malam itu.

Hakim menyebut terdakwa sebagai pengambil keputusan tertinggi di tempat hiburan, mengetahui asal usul uang dan operasional di Mansion KTV Semarang

Ketua Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya Saputra selaku terdakwa divonis 8 bulan penjara dalam perkara prostitusi di tempat karaoke Mansion KTV Semarang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI