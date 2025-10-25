menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional

Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional

Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat hadir dalam Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82, Jakarta, Jumat (24/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menegaskan komitmen untuk memperkuat batik sebagai identitas nasional.

Penegasan itu disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82, Jakarta, Jumat (24/10).

Tri menyambut hangat para peserta workshop batik yang digelar melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan brand fashion Purana.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-16 kepada Purana.

Sebuah tonggak penting yang mencerminkan dedikasi panjang terhadap seni, tradisi, dan budaya Indonesia.

“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional 2025 dan merupakan bagian dari komitmen bersama kita untuk mempromosikan dan melestarikan kekayaan warisan budaya Indonesia sekaligus memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan batik,” kata Tri dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Baca Juga:

Tri menjelaskan batik merupakan seni tradisional yang menggunakan lilin dan pewarna alami untuk menciptakan pola pada kain.

Selama berabad-abad, batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, simbol identitas, kreativitas, dan tradisi.

Ini yang disampaikan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat hadir dalam Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI