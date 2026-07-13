Ketua IUCN Puji Kepemimpinan Raja Juli Antoni dalam Kebijakan Perlindungan Gajah

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat kebijakan konservasi gajah Indonesia mendapat apresiasi dari komunitas internasional.

Ketua IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group Heidi Riddle menilai terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi upaya perlindungan gajah sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun konservasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

"Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Populasi Gajah merupakan tonggak penting bagi konservasi gajah di Indonesia dan memberikan sinyal yang sangat positif bagi komunitas konservasi gajah Asia. Konservasi gajah tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7).

Baca Juga: WWF Indonesia Apresiasi Upaya Menhut Raja Juli Memperkuat Ranger di 13 Taman Nasional

Menurut Heidi, konservasi gajah membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak pihak karena habitat satwa tersebut melintasi berbagai batas administrasi dan sektor pembangunan.

“Sebagai satwa dengan wilayah jelajah yang luas dan melintasi berbagai batas administrasi, kelangsungan hidup gajah sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, tidak hanya pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga tata ruang, pembangunan infrastruktur, sektor perkebunan dan pertanian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan whole of government yang tercermin dalam Instruksi Presiden ini merupakan langkah yang sangat penting,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, dirinya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Raja Juli Antoni mengenai tantangan konservasi gajah.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Dinilai Pulihkan Kepercayaan Investor terhadap Perdagangan Karbon

Dari pertemuan tersebut, dia melihat komitmen kuat Menteri Kehutanan dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni beserta Pemerintah Indonesia atas kepemimpinan dan komitmennya dalam melahirkan kebijakan penting ini,” ujarnya.