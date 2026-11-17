jpnn.com - Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Jawa Timur Prof Zainuddin Maliki mengatakan sosok Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani merupakan dua kader terbaik PII yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk dipertimbangkan menduduki posisi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut anggota DPR RI 2019-2024 itu, kedua tokoh tersebut memiliki rekam jejak aktivisme, kepemimpinan, dan pengalaman politik yang dapat menjadi modal penting dalam memperkuat pemerintahan.

Sufmi Dasco Ahmad merupakan kader aktivis PII di Manado, Sulawesi Utara, sedangkan Ahmad Muzani kader sekaligus pemimpin PII di Tegal, Jawa Tengah. Keduanya merepresentasikan tradisi kaderisasi PII yang melahirkan tokoh-tokoh dengan kapasitas kepemimpinan nasional.

"PII memiliki tradisi panjang dalam melahirkan pemimpin bangsa. Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani adalah contoh kader yang telah menapaki perjalanan panjang dalam dunia aktivisme dan politik nasional. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang layak menjadi pertimbangan dalam kepemimpinan nasional," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya 2003-2012 itu, Selasa (17/11/2026).

Zainuddin menilai Dasco kaya pengalaman politik dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik. Pengalamannya sebagai pimpinan DPR RI dengan jaringan politik yang luas, dapat menjadi modal strategis untuk membantu Presiden dalam mengonsolidasikan dukungan politik sekaligus mengawal dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Sementara itu, Ahmad Muzani memiliki kekuatan pada kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kedekatannya dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta berbagai kekuatan sosial di tengah masyarakat dapat memperkuat legitimasi sosial pemerintahan Presiden Prabowo.

Peran tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat secara politik dan administratif, tetapi juga memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat.