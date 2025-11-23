Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Aspirasi soal Penguatan Pengawasan Koperasi
jpnn.com - Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ongkaw Dua, Minahasa Selatan (Minsel), Susan Lydia Lumi menyampaikan sejumlah aspirasi dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait penguatan pengawasan koperasi.
Forum yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, di Avenzèl Hotel and Convention, Cibubur, Minggu (23/11/2025).
FGD tersebut merupakan rangkaian penyusunan Bahan Ajar Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat tata kelola koperasi berbasis Good Cooperative Governance.
Ketua KDMP Ongkaw Dua pada forum itu menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan sistem pengawasan koperasi di tingkat desa.
Dia menekankan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya mengandalkan lembaga penegak hukum, tetapi mesti ditopang oleh Sistem Pengawasan Terpadu Kemenkop melalui aplikasi resmi yang terpasang langsung pada perangkat komputer koperasi.
"Pengawasan semestinya dilakukan secara real-time dan terintegrasi dari pusat agar seluruh aktivitas koperasi dapat dipantau transparan, terukur, dan sesuai standar nasional," ujar Lydia melalui keterangan tertulis.
Aspirasi tersebut mendapat perhatian para akademisi dan tim penyusun bahan ajar, karena menjadi masukan penting untuk memperbaiki instrumen pengawasan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Melalui partisipasi itu, KDMP Ongkaw Dua berharap sistem pengawasan koperasi di daerah dapat semakin modern, transparan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.(fat/jpnn)
Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ongkaw Dua Susan Lydia Lumi sampaikan aspirasi untuk penguatan pengawasan Koperasi Merah Putih.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kolaborasi Dinas KUKM Kota Jambi - Koperasi Kana Dorong Efisiensi & Distribusi Pangan
- 3.891 Koperasi Merah Putih di Jateng Telah Beroperasi, 1.257 Lahan Siap Dibangun Gudang
- Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Inovasi kepada Menteri Koperasi, Dapat Apresiasi
- AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih Ini Berhasil Hidupkan Ekonomi Desa
- HMI Sumut Temukan Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Koperasi, Desak Aparat Bertindak
- Pemerintah dan Koperasi Kana Perkuat Rantai Pasok Pangan Lewat KDKMP