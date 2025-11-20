menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Inovasi kepada Menteri Koperasi, Dapat Apresiasi

Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Inovasi kepada Menteri Koperasi, Dapat Apresiasi

Ketua KDMP Ongkaw Dua Sampaikan Inovasi kepada Menteri Koperasi, Dapat Apresiasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua KDMP Ongkaw Dua Susan Lydia Lumi saat pertemuan dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - Ketua KDMP Ongkaw Dua, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Susan Lydia Lumi menyampaikan sejumlah inovasi yang dilakukan saat pertemuan dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

Lydia mengatakan dalam pertemuan tersebut mereka membahas terkait perkembangan Gerakan 100% KK Menjadi Anggota Koperasi dan sistem gotong royong dalam pembayaran Simpanan Pokok anggotanya.

Menurut Lydia, Menkop Ferry dalam forum itu juga menyampaikan bakal menindaklanjuti Permenkop No. 1 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat (2) huruf a terkait Pengurus dan Pengawas (Kolektibilitas Keuangan) sebagai langkah memperkuat tata kelola koperasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

"Kami dari KDMP Ongkaw Dua memaparkan inovasi Simpanan Pokok berbasis gotong royong, di mana warga bekerja bersama dalam kegiatan produktif, dan keuntungan kerja bersama itulah yang menjadi Simpanan Pokok anggota," kata Lydia kepada JPNN.com.

Dia mengeklaim sistem tersebut meringankan masyarakat dan memastikan seluruh KK dapat menjadi anggota KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) tanpa beban biaya langsung.

"Gerakan 100% KK kini menjadi contoh nyata bahwa kekuatan ekonomi desa lahir dari kebersamaan," ucapnya.

Baca Juga:

Lydia juga menyebut invasi KDMP Ongkaw Dua tersebut mendapat apresiasi dari Menkop Ferry yang saat itu juga didampingi sekretaris kementerian, para staf ahli dan staf khusus.

Gerakan 100% KK menjadi Anggota Koperasi KDMP yang diluncurkan 29 Oktober 2025 itu, bahkan disebut yang pertama di Indonesia.

Ketua KDMP Ongkaw Dua Susan Lydia Lumi menyampaikan sejumlah inovasi yang dilakukan saat pertemuan dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI