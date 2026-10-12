Ketua Kelompok DPD RI di MPR: Jangan Jerat Anak Miskin dengan Angka Desil

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyampaikan catatan kritis terhadap kebijakan KIP Kuliah 2026 yang menjerat ribuan mahasiswa miskin akibat patokan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menilai Kemdiktisaintek telah ingkar janji. Dalam sosialisasi 2024-2025 disebutkan mahasiswa Desil 5-10 yang punya riwayat PIP di kelas 3 SMA tetap bisa diusulkan KIP Kuliah.

Faktanya, kata dia, setelah ospek, Puslapdik hanya meluluskan Desil 1-4.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menjadi narasumber pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di UMM Al Washliyah Tahun 2026 bertema “Muda Berilmu, Berakhlak Mulia, Siap Berkarya” pada 23-25 September 2026. Foto: Humas DPD RI

"Awalnya janjinya manis. Ribuan anak miskin di Sumut bernapas lega. Lulus SNBP, SNBT PTN dan PTS ke USU, UNIMED, UINSU. UNIVA, UMN dan Juga Kampus sudah terbitkan SK sementara KIP. Tiba-tiba harapan itu diruntuhkan oleh sistem. Inilah Ketika Desil Mengalahkan Realitas," tegas Dedi saat kunjungan kerja atau reses di Sumut, pekan lalu.

Data Belum Final Jadi Hakim

Senator Dedi menyoroti DTSEN yang belum final, tetapi dipaksa jadi hakim tunggal.