menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ketua Kelompok DPD RI di MPR: Jangan Jerat Anak Miskin dengan Angka Desil

Ketua Kelompok DPD RI di MPR: Jangan Jerat Anak Miskin dengan Angka Desil

Ketua Kelompok DPD RI di MPR: Jangan Jerat Anak Miskin dengan Angka Desil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berdialog dengan salah seorang mahasiswi pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di UMM Al Washliyah Tahun 2026 bertema “Muda Berilmu, Berakhlak Mulia, Siap Berkarya” pada 23-25 September 2026. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyampaikan catatan kritis terhadap kebijakan KIP Kuliah 2026 yang menjerat ribuan mahasiswa miskin akibat patokan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menilai Kemdiktisaintek telah ingkar janji. Dalam sosialisasi 2024-2025 disebutkan mahasiswa Desil 5-10 yang punya riwayat PIP di kelas 3 SMA tetap bisa diusulkan KIP Kuliah.

Faktanya, kata dia, setelah ospek, Puslapdik hanya meluluskan Desil 1-4.

Baca Juga:

Ketua Kelompok DPD RI di MPR: Jangan Jerat Anak Miskin dengan Angka Desil

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menjadi narasumber pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di UMM Al Washliyah Tahun 2026 bertema “Muda Berilmu, Berakhlak Mulia, Siap Berkarya” pada 23-25 September 2026. Foto: Humas DPD RI

"Awalnya janjinya manis. Ribuan anak miskin di Sumut bernapas lega. Lulus SNBP, SNBT PTN dan PTS ke USU, UNIMED, UINSU. UNIVA, UMN dan Juga Kampus sudah terbitkan SK sementara KIP. Tiba-tiba harapan itu diruntuhkan oleh sistem. Inilah Ketika Desil Mengalahkan Realitas," tegas Dedi saat kunjungan kerja atau reses di Sumut, pekan lalu.

Baca Juga:

Data Belum Final Jadi Hakim

Senator Dedi menyoroti DTSEN yang belum final, tetapi dipaksa jadi hakim tunggal.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara menyampaikan catatan kritis terhadap kebijakan KIP Kuliah 2026 yang menjerat ribuan mahasiswa miskin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI