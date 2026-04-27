Ketua Kelompok Tani Leuit Jajaka Apresiasi Presiden Prabowo Atas Semangat Wujudkan Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target swasembada pangan dalam waktu singkat mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.

Ketua Kelompok Tani Leuit Jajaka Aditya Pratama Hermon menyatakan apresiasi tinggi atas visi besar pemerintah dalam memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional.

Visi Strategis di Tengah Krisis Global

Dalam berbagai pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target ekonomi, melainkan pilar utama pertahanan negara.

Di tengah ancaman krisis iklim dan ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok global, langkah Presiden dianggap sebagai tindakan preventif yang sangat berani.

Ketua Kelompok Tani Leuit Jajaka Aditya Pratama Hermon menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo membawa energi baru dalam birokrasi pertanian.

"Kami melihat adanya instruksi yang jelas dan terukur. Harapan kami, di bawah komando Presiden Prabowo, ego sektoral antar-lembaga dapat dikikis habis sehingga program seperti optimasi lahan dan cetak sawah rakyat benar-benar membuahkan hasil nyata bagi kedaulatan kita," tegasnya dalam keterangannya pada Senin (27/4/2026).

Analisis Pakar: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang