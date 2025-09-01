Ketua KNPI Maluku Ingatkan Aksi Unjuk Rasa Tertib: Jangan Mau Ditunggangi

jpnn.com, AMBON - Ketua KNPI Provinsi Maluku Faisal Sarif Hayoto mengingatkan pemuda dan massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

Dia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.

"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9/2025).

Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat.

Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.

"Pemerintah dan DPR harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.

Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.

"Aksi boleh tegas, tetapi jangan merusak," katanya. (rhs/jpnn)