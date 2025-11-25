Ketua Komisi II DPR Singgung Soal Gibran bin Jokowi Ingin Berkantor di IKN pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) yang juga putra Presiden ketujuh RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka rupanya memiliki keinginan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rencana itu akan diwujudkan pada 2026.

Hal demikian terkuak melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi dalam Rapat Kerja (Raker) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Raker sendiri turut dihadiri Wamendagri Bima Aria Sugiarto hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Rifqi dalam rapat mulanya menekankan tentang pentingnya pemanfaatan infrastruktur di IKN yang telah terbangun.

Dia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diingatkan perpindahan ASN agar infrastruktur IKN bermanfaat.

"IKN ini harus segera diberi keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan hanya sekadar memindahkan orang, tetapi memindahkan fungsi," kata dia dalam rapat, Selasa.

Rifqi mengaku pernah mendengar Gibran bakal bekerja di IKN dan Wamen di Kabinet Merah Putih seharusnya bisa mengikuti langkah itu.

"Saya dengar wakil presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN dan karena itu sebagian wakil menterinya juga seharusnya ikut," ujarnya.