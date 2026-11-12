Ketua Komisi III DPR Ungkap Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Siang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Habiburokhman menyampaikan hal itu di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada mulanya, Habiburokhman selaku pimpinan rapat mempersilakan Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman, yang juga anggota MPR, untuk menyampaikan pendapat seusai Kapolri memaparkan perkembangan kasus.

“Berikutnya, tokoh kita, Pak Benny K. Harman, karena beliau nanti ikut acara MPR, dipersilakan bicara duluan,” ucap dia.

“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” lanjutnya disambut riuh peserta rapat.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/12).

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar dan melihat perihal surat pengunduran diri Gibran. Oleh karena itu, menurut dia, MPR belum bisa mengambil keputusan apa pun.

“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat,” kata Muzani saat ditemui seusai menghadiri acara HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/12) malam.(antara/jpnn)



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