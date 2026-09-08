Ketua Komisi V Dukung Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG

jpnn.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku mendukung wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi seperti disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami prinsip mendukung, ya, karena sifat koordinasi yang paling nyaman di pemerintah, tuh, seperti apa, begitu, lo," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Toh, kata dia, penggabungan BMKG dan Badan Geologi bisa mempermudah koordinasi dan efisien secara anggaran.

"Kalau menurut kami, sih, kalau mau mempersedikit badan, ya, ada baiknya dari sisi efisiensi juga, ya, karena koordinasi juga jadi lebih mudah," ujarnya.

Lasarus melanjutkan tugas Badan Geologi pada dasarnya mengamati tentang aktivitas gunung berapi dan dampak dari letusan.

Menurutnya, tugas itu sejalan dengan instrumen di BMKG yang punya peralatan dan sumber daya manusia terkait geologi.

"Kalau menurut saya, sih, saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi, ya," ujarnya.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu hanya memberikan sedikit catatan soal personel lembaga ketika Badan Geologi dan BMKG disatukan.