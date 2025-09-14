Ketua Komisi X Berharap Presiden Prabowo Segera Tunjuk Menpora Baru Pengganti Dito
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera menentukan menpora baru pengganti Dito Ariotedjo yang dicopot pada Senin (8/9) kemarin.
"Harapan kami, presiden segera menentukan Menpora dengan mempertimbangkan kualitas calon," kata dia melalui keterangan persnya, Minggu (14/9).
Dia mengatakan kekosongan jabatan di posisi Menpora memengaruhi kebijakan dan program di internal kementerian.
"Kami berharap presiden segera mencari pengisi jabatan menpora," ujar Hetifah.
Dia menyadari saat ini masih ada posisi Wakil Menteri untuk menjaga roda administrasi kementerian agar berjalan.
Namun, legislator fraksi Golkar itu menganggap posisi wakil secara politik dan hukum, tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis setingkat menteri.
"Oleh karena itu, kami menilai keberadaan wakil menteri bersifat menjaga kontinuitas, sementara untuk arah kebijakan besar, pengambilan keputusan strategis, serta pertanggungjawaban politik tetap membutuhkan menpora definitif," ujarnya.
Hetifah berharap figur menpora baru harus memiliki integritas, kemampuan manajerial, serta visi yang jelas dalam mengembangkan olahraga dan pemuda.
