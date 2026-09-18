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Ketua Komisi XIII Minta Perkapi Fokus Tingkatkan Profesionalisme Kurator

Ketua Komisi XIII Minta Perkapi Fokus Tingkatkan Profesionalisme Kurator
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Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menghadiri agenda pengukuhan, pelantikan, dan rapat kerja pengurus Perkapi periode 2026–2031 yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan dorongan kuat agar Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) meningkatkan kualitas kinerja secara substansial.

Dorongan ini disampaikan Willy dalam agenda pengukuhan, pelantikan, dan rapat kerja pengurus Perkapi periode 2026–2031 yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Dalam sambutannya, Politikus Nasdem ini meminta agar organisasi profesi hendaknya tidak terjebak dalam taraf kinerja yang sekadar mengejar formalitas simbolik maupun pamer jabatan semata.

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"Perkapi harus melompat ke tingkatan kesadaran tertinggi dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa yang adil," kata Willy.

Dia menyebutkan kinerja organisasi di Indonesia kerap kali berhenti pada taraf eksistensialis yang hanya mengedepankan popularitas figur tanpa melahirkan kontribusi nyata.

Karenanya, Willy mengajak seluruh jajaran pengurus Perkapi untuk membenahi kebiasaan internal lembaga yang sering kali memberikan penghargaan atau posisi strategis kepada orang yang dekat dengan atasan, bukan kepada pekerja keras.

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"Ini bukan organisasi yang melayani dirinya, tidak lagi di level eksistensialis, tapi ayo kita kolaborasi bersama-sama membangun peradaban ini," tegas Willy di hadapan para jajaran pengurus Perkapi.

Ia meminta seluruh jajaran pengurus Perkapi untuk melepaskan fanatisme kelompok demi kemajuan penegakan hukum nasional. Kepastian hukum juga jangan pernah mengabaikan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat miskin.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan dorongan kuat agar Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) meningkatkan kualitas kinerja

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