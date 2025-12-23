Ketua KORMI Diana Dewi Gaspol Jadikan Olahraga Masyarakat Kekuatan Baru Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi DKI Jakarta memasuki babak kepemimpinan baru.
Ketua KORMI DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 Diana Dewi dilantik pada Selasa (23/12/2025) di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua KORMI Nasional dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, sebagai penegasan komitmen bersama dalam memperkuat budaya olahraga masyarakat di ibu kota.
KORMI merupakan wadah resmi yang menghimpun berbagai komunitas olahraga masyarakat (Inorga) di Indonesia.
Keberadaannya berlandaskan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, yang menegaskan peran KORMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membudayakan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kualitas hidup masyarakat.
Fokus KORMI bukan pada olahraga prestasi semata, melainkan pada aktivitas fisik yang mudah diakses, terjangkau, inklusif, dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar, pekerja, keluarga, hingga lansia dan penyandang disabilitas.
Diana Dewi menegaskan bahwa tantangan utama masyarakat perkotaan saat ini bukan sekadar keterbatasan fasilitas olahraga, melainkan rendahnya konsistensi dalam membangun kebiasaan bergerak secara rutin.
Menurutnya, olahraga masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari keseharian warga, bukan aktivitas yang bersifat seremonial atau musiman.
