Ketua LPS: Soemitronomics Kunci RI Melewati Berbagai Krisis Ekonomi Global

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com - Ketidakpastian terutama yang bersumber dari faktor eksternal hampir mewarnai perekonomian nasional setiap tahun.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan selagi pemerintah mampu menjaga dan mengelola permintaan domestik, maka optimisme perekonomian akan tumbuh sangat terbuka.

Menurut dia, Indonesia terbukti mampu melalui berbagai krisis ekonomi global, ketika menggunakan jurus "kearifan lokal" atau local wisdom.

“Jurus local wisdom itu bahkan sudah diperkenalkan jauh sebelum Indonesia Merdeka oleh Profesor Soemitro Djojohadikusumo tepatnya pada 1943," ucap Purbaya dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Purbaya menjelaskan, Soemitro dalam desertasinya mengenalkan trilogi pembangunan yang menekankan pada tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

Dalam konteks trilogi itu, Prof Soemitro menekankan pentingnya stabilitas perbankan.

“Beliau mengambil pelajaran dari The Great Depression di AS, dan dampaknya pada perekonomian Indonesia,” kata dia.

Jurus lokal wisdom ala Soemitronomics itu disebut sudah terbukti ampuh meredam dampak krisis ekonomi global.

Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia terbukti mampu melalui berbagai krisis ekonomi global, ketika menggunakan jurus kearifan lokal.

