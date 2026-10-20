Ketua MK: Pimpinan DPR Bisa Ajukan Pemakzulan Jika Presiden-Wapres Melakukan Pelanggaran
jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus permohonan pemakzulan (impeachment) presiden atau wakil presiden (wapres) yang diajukan oleh DPR.
Ketua MK Suhartoyo dalam PKPA Angkatan XVII DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar)-Binus University secara hybrid pada Sabtu, (17/10) menjelaskan pihak yang berhak mengajukan permohonan impeachment.
"Berkaitan dengan impeachment. Nah, impeachment itu yang bisa menjadi pemohon adalah DPR," katanya.
Pimpinan DPR bisa mengajukan langsung permohonan atau melalui kuasa hukum untuk impeachment atau memakzulkan presiden atau wapres.
"Termohonnya adalah presiden dan atau wakil presiden yang akan di-impeach, dimakzulkan," ujarnya.
Suhartoyo selaku narasumber tentang beracara di MK, lebih lanjut menjelaskan objek permohonan mengenai impeachment atau pemakzulan presiden atau wapres.
"Apa objeknya? Karena presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran," ucapnya.
Adapun pelanggaran presiden atau wapres yakni melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Ketua MK Suhartoyo menyebut pimpinan DPR berhak mengajukan pemakzulan jika Presiden-Wapres melakukan pelanggaran.
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