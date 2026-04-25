Ketua MPR Ahmad Muzani Buka Kontes Sapi di Wonosobo: Peternak Sejahtera, RI Makmur

jpnn.com, WONOSOBO - Ketua MPR Ahmad Muzani membuka Kontes Sapi APPSI yang digelar di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (25/4).

Kontes Sapi APPSI (Asosiasi Peternak Penggemuk Sapi Indonesia) itu memperebutkan Piala Ketua MPR RI.

Dalam sambutannya, Muzani menegaskan kesejahteraan peternak sapi merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan Indonesia.

Penyelenggaraan kontes yang berdekatan dengan momentum Iduladha ini disebut Muzani sebagai 'jackpot' bagi para peternak.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi para peternak untuk berbagi teknik penggemukan, peningkatan bobot harian, hingga mitigasi penyakit ternak seperti mulut dan kuku (PMK), LSD, hingga penyakit gondok.

“Kontes ini adalah cara kami memberi gairah dan semangat bagi para peternak. Jika pendapatan peternak bagus dan mereka sumringah, insyaallah Indonesia makmur. Ini tandanya ekonomi bergerak dan daya beli masyarakat tumbuh baik,” kata Muzani.

Muzani secara khusus menyoroti potensi besar Kabupaten Wonosobo sebagai pusat peternakan, terutama sapi perah.

Mengingat produksi susu nasional saat ini baru memenuhi sekitar 23-25 persen dari total kebutuhan, terdapat peluang pasar sebesar 75 persem yang harus diisi oleh produk lokal. Apalagi dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebutuhan akan susu segar dan sayur-mayur berkualitas akan melonjak drastis.