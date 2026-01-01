Ketua MPR Bakal Hadiri Pemakaman Khamenei, Berangkat ke Iran Bareng Ulama

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut delegasi dari Indonesia bakal bertolak ke Iran pada Kamis (9/7) malam untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei.

"Rencananya delegasi Indonesia yang akan berangkat ke Iran besok malam," ujar dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Muzani mengaku akan terbang langsung dari Jakarta ke Masyhad yang bakal menjadi kota pemakaman Khamenei.

"Diperkirakan rombongan akan sampai di Masyhad hari Jumat (10/7) jam 6.00 pagi," ujar eks Sekjen Gerindra itu.

Muzani melanjutkan beberapa ulama bakal ikut berangkat sebagai delegasi dari Indonesia untuk menghadiri pemakaman Khamenei.

"Kemudian sebelum Jumat, diharapkan sudah bisa sampai ke tempat peristirahatan terakhir, makam Imam Ali Khamenei, dan setelah itu kami akan diterima oleh pemerintah resmi Iran," ujarnya.

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Namun, Muzani mengaku tidak tahu ulama yang akan ikut berangkat sebagai rombongan delegasi menuju Iran.

"Sama beberapa ulama yang akan menyertai. Saya belum tahu," katanya.