Ketua MPR Bambang Soesatyo Apresiasi Kinerja BPK Sepanjang 2022

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai capaian dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2022.

Salah satunya BPK menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai engagement group baru di G-20.

Inisiasi BPK ini dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah G20 dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global.

"SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20," kata Bamsoet yang akrab disapa, Jumat (13/3).

Hal itu disampaikan Bamsoet seusai bertemu Ketua BPK Isma Yatun sekaligus mengantarkan undangan ujian terbuka doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung.

Dijelaskan Bamsoet, SAI20 dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, dan membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Kolaborasi Pemuda Pancasila dengan Kadin Indonesia

Bamsoet memuji pencapaian lainnya, yakni Ketua BPK Isma Yatun terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) periode Desember 2022-Desember 2023.

Pada periode sebelumnya, BPK terpilih sebagai Wakil Ketua United Nations (UN) Panel of External Auditors untuk 2022.