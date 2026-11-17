jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan ada 22 persyaratan yang wajib dipenuhi calon wakil presiden atau wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Muzani juga menuturkan bahwa MPR telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden.

Menurut dia, dua nama yang dikirim oleh Presiden untuk menempati posisi wakil presiden yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan itu.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya ada 22 yang harus dipenuhi," kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia pun tidak menjelaskan secara terperinci 22 persyaratan tersebut.

Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.

"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya," katanya.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyetujui bahwa panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, dan diisi oleh 26 anggota.