Ketua MPR Klaim MBG & Kopdes Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat sumber daya manusia serta perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Hal demikian dikatakan dia saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Muzani mengatakan MBG pada prinispnya sebagai program terobosan dari negara mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Politikus senior Gerindra itu menyebut MBG bukan semata pembagian makan bagi generasi penerus bangsa.

"Namun, menjadi bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ujar Muzani, Jumat.

Dia mengatakan mimpi semua elemen bangsa memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif.

Muzani melanjutkan lemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Tugas kita bersama ialah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," ungkapnya.