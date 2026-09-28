Ketua MPR Minta Pindad Kurangi Ketergantungan Senjata Luar Negeri

jpnn.com, BANDUNG - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya penguatan industri pertahanan dalam negeri untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Hal itu disampaikan Muzani saat mengunjungi PT Pindad di Kota Bandung.

Dia berdialog dengan jajaran direksi Pindad mengenai perkembangan industri pertahanan nasional hingga rencana pengembangan ke depan.

Muzani mengatakan salah satu tugas MPR adalah memastikan NKRI tetap terjaga dengan baik dan solid.

Karena itu, kunjungan PT Pindad dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan perusahaan yang memiliki mandat dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara.

"Salah satu tugas MPR adalah memastikan bahwa NKRI, terjaga dengan baik dan solid. Kedatangan kami hari ini ke PT Pindad adalah memastikan bahwa perusahaan yang diberi mandat untuk menjalankan pertahanan dan keamanan negara, yakni PT Pindad, berjalan dengan baik," kata Muzani ditemui seusai kunjungan, Senin (28/9).

Dia menyebut jajaran Pindad telah memberikan penjelasan mengenai berbagai produksi dan rencana pengembangan perusahaan.

Menurutnya, seluruh produksi Pindad diarahkan untuk mendukung upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia.