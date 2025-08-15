Ketua MPR Puji Kinerja Pemerintahan Prabowo di Sidang Tahunan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani memuji kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dia katakan saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

Menurutnya, dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, pihaknya menyaksikan tekad yang kuat untuk menjadikan Indonesia negara besar.

“Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi,” ucap Muzani.

Dia menyebutkan sejumlah program seperti hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM untuk menciptakan ekonomi yang inklusif.

“Kita patut bersyukur atas pencapaian Pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya. Makan Bergizi Gratis, program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa,” sebutnya.

Lalu, Muzani juga memuji program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih disebut sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi.

“Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas,” kata dia.