Ketua MPR Serukan Persatuan Jadi Kekuatan Utama Indonesia Hadapi Tantangan Zaman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani menyerukan pentingnya menjaga persatuan sebagai kekuatan utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dia menegaskan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni konstitusional, melainkan kesempatan untuk meneguhkan kembali janji kebangsaan dalam menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama.

“Perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan,” kata Muzani dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Lebih lanjut Ahmad Muzani menyampaikan lahir dari kesediaan berbagai golongan untuk mengesampingkan kepentingan kelompok demi cita-cita yang lebih besar.

Para pendiri bangsa bahkan terlibat dalam perdebatan keras mengenai dasar negara, bentuk pemerintahan, wilayah negara hingga hubungan agama dan negara.

Namun, perdebatan tersebut tidak berujung pada perpecahan.

Justru dari kebesaran jiwa dan kesediaan mencari titik temu itulah Republik Indonesia dilahirkan.

Indonesia, lanjutnya, mampu bertahan bukan semata-mata karena kekayaan alam maupun dukungan internasional, melainkan karena kekuatan rakyat yang bersatu.