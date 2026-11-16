jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon wakil presiden (wapres) yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan MPR RI telah membentuk panitia verifikasi untuk mengecek persyaratan-persyaratan calon wakil presiden.

Menurut dia, dua nama yang dikirim oleh Presiden untuk menempati posisi wakil presiden yang kini mengalami kekosongan pun akan dilengkapi dengan sejumlah persyaratan itu.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia pun tidak menjelaskan secara rinci 22 persyaratan tersebut. Menurut dia, persyaratan-persyaratan itu nantinya akan dijelaskan oleh panitia verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.

"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya," kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga telah menyetujui bahwa panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, dan diisi oleh 26 anggota.

"Rapat menyetujui agar 9 Desember 2026, Rabu, adalah hari yang sudah kami sepakati untuk menjadi pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," katanya. (antara/jpnn)



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