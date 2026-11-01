menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Kasus Tabrak Pelajar di Siak

Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Kasus Tabrak Pelajar di Siak

Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Kasus Tabrak Pelajar di Siak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan Mobil LC yang dibawa DK saat menabrak pelajar di Siak. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Satlantas Polres Siak menetapkan Ketua organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Siak berinisial DK (49) sebagai tersangka.

DK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMA di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

DK merupakan pengemudi mobil Toyota Land Cruiser (LC)  yang menabrak rombongan pelajar SMA hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Kasatlantas Polres Siak AKP Siswoyo membenarkan penetapan tersangka tersebut.

“Iya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” kata Siswoyo saat dikonfirmasi Minggu (1/11).

Siswoyo menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Sabtu (31/10/2026) malam.

Baca Juga:

Selanjutnya, polisi menerbitkan surat perintah penahanan terhadap DK.

“Tersangka saat ini ditahan di Polres Siak. Penerapan pasal terhadap tindak pidana laka lantas Pasal 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 2. Ancaman hukuman 6 tahun penjara,” jelasnya.

DK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMA di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co