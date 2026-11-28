jpnn.com, MAKASSAR - Menanggapi telah dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) atau Kongres Lanjutan pasca-Kongres XIII GAMKI, Ketua Umum Panitia Kongres XIII GAMKI Dating Palembangan menyatakan sikap resmi panitia sebagai penyelenggara.

"Kongres XIII GAMKI telah selesai. Keputusannya final dan mengikat seluruh kader. Kongres ini kuorum dan sah. Karena itu, KLB atau Kongres Lanjutan yang telah dilaksanakan adalah ilegal, tidak memiliki dasar konstitusional, dan tidak diakui," tegas Dating.

Dating menjelaskan bahwa dari 320 suara terdaftar, hasil roll call menjelang pemilihan mencatat kehadiran 29 dari 33 DPD dan 239 dari 287 DPC GAMKI.

Dengan demikian, total kehadiran mencapai 268 dari 320 unsur peserta, atau 83,75 persen.

"Angka ini menjawab klaim bahwa kongres tidak kuorum. Data kehadiran dan dokumen persidangan terbuka untuk diperiksa," kata Dating.

Sebagai penyelenggara, panitia memastikan bahwa kongres telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme persidangan, serta menghasilkan keputusan yang sah.

Sahat Sinurat dan Alan Singkali adalah ketua umum dan sekretaris umum terpilih, mandataris Kongres XIII GAMKI.

Menurutnya, kongres tertinggi telah memutuskan dan telah selesai, sehingga tidak ada kongres lanjutan atas kongres yang sudah sah dan final.