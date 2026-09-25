Ketua PW Al Washliyah Sumut Sekaligus Anggota DPD RI Dukung Penuh Kemenhaj Berantas Mafia Haji dan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara (PW Al Washliyah Sumut) yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Republik Indonesia (DPD RI) Dr. H. Dedi Iskandar Batubara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam memberantas praktik mafia haji dan umrah.

Senator Dedi menyampaikan dukungan tersebut menyusul komitmen Kemenhaj yang meneguhkan tekad membongkar semua praktik mafia haji dan umrah, termasuk pembekuan tiga travel umrah bermasalah serta verifikasi ulang terhadap sekitar 3.000 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di seluruh Indonesia.

"Kami dari Al Washliyah Sumatera Utara mendukung penuh dan mengapresiasi ketegasan Kemenhaj di bawah kepemimpinan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Praktik mafia haji dan umrah ini adalah kejahatan kemanusiaan, merugikan umat dan mencoreng kesucian ibadah," tegas Dedi Iskandar Batubara di Medan, Rabu (24/9).

Menurut Senator asal Sumatera Utara ini, pembentukan Satgas khusus penanganan haji ilegal serta dibukanya hotline pengaduan "Bongkar Mafia Haji dan Umrah" merupakan langkah tepat dan progresif.

Dia mencatat sudah hampir 13 ribu pengaduan masyarakat yang masuk, mayoritas terkait penyelenggaraan umrah, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan kanal pelaporan yang terpercaya.

"Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang memiliki basis umat yang besar, siap menjadi mitra Kemenhaj di daerah. Kami instruksikan seluruh Pengurus Daerah Al Washliyah se-Sumut untuk ikut melakukan edukasi kepada masyarakat, agar tidak tergiur tawaran haji cepat, umrah murah dengan skema ponzi, dan selalu cek legalitas travel melalui Siskopatuh Kemenhaj," ujarnya.

Dedi juga menyoroti kasus terbaru PT AAT di Jombang yang diduga menjalankan skema ponzi dengan kerugian mencapai Rp120 miliar dan menelantarkan 200 jemaah. Ia meminta aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk menindak tegas tanpa pandang bulu.

"Jangan ada kompromi. Jika terbukti ada oknum internal kementerian yang bermain, harus ditindak tegas. Ibadah haji dan umrah harus bersih dari praktik kotor bisnis yang mengorbankan jemaah," katanya.