jpnn.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat Prof. Dr. KH. M. Syarif mendorong Presiden Prabowo Subianto memilih figur profesional dari kalangan nonpartai politik sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Syarif, sosok nonparpol lebih ideal untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan pada 2029 karena dinilai dapat meminimalkan tarik-menarik kepentingan politik.

Dia mengingatkan agar proses pemilihan wakil presiden tidak mengorbankan kepentingan masyarakat hanya demi mengakomodasi kepentingan kelompok atau koalisi partai politik.

"Pesan saya untuk semua rakyat. Kepentingan rakyat tidak harus jadi korban kepentingan sekelompok orang atau politik tertentu," kata Syarif dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Mantan Rektor IAIN Pontianak selama dua periode itu mengatakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, Syarif mengingatkan bahwa pemilihan figur dari partai politik berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama apabila didasarkan pada hasil negosiasi kepentingan koalisi.

Menurut dia, kondisi politik multipartai dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap presiden apabila keputusan tersebut dianggap terlalu mengakomodasi kelompok tertentu.

"Namun, risikonya yang pertama, kita multipartai, sedikit banyak mendatangkan kegoncangan internal politik, misalnya berupa distrust kepada Presiden," ujarnya.