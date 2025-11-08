Ketua Tidar Jawa Barat Menolak Rencana Budi Arie Bergabung di Partai Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Ketua PD Tidar Jawa Barat Al Akbar Rahmadillah alias Akbar merespons rencana Ketua ProJo, Budi Arie Setiadi yang ingin bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto.

Al Akbar Rahmadillah mengatakan Partai Gerindra memang terbuka atau inklusif untuk siapa pun yang ingin berjuang demi bangsa dan negara.

“Akan tetapi kami juga perlu mencermati rekam jejak serta konteks politiknya. Kami soroti kabar Budi Arie masuk Gerindra,” kata Akbar pada Sabtu (8/11/2025).

Baca Juga: Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi Arie

Menurut Akbar, jangan sampai Gerindra dijadikan tameng politik seseorang yang mungkin tengah mencari suatu perlindungan dan kekuasaan semata.

“Kami dibina dan digembleng oleh Pak Prabowo untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Para kader bekerja keras membesarkan partai ini dengan keringat dan pengorbanan. Karena itu, jangan sampai ada yang datang hanya untuk berlindung atau mencari keuntungan, yang justru bisa mencederai kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra,” katanya.

Dia berharap pandangan kader Tidar Se - Jawa Barat menjadi pertimbangan bagi pimpinan pusat dalam menyikapi rencana bergabungnya Budi Arie kedalam Struktur Partai Gerindra.

Setiap kader Gerindra melakukan Pengkaderan yang berjenjang, sistematis, dan berlandaskan ideologi perjuangan. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba karena kepentingan.(fri/jpnn)