Ketua Tidar Jawa Barat Menolak Rencana Budi Arie Bergabung di Partai Gerindra
jpnn.com, JAKARTA - Ketua PD Tidar Jawa Barat Al Akbar Rahmadillah alias Akbar merespons rencana Ketua ProJo, Budi Arie Setiadi yang ingin bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto.
Al Akbar Rahmadillah mengatakan Partai Gerindra memang terbuka atau inklusif untuk siapa pun yang ingin berjuang demi bangsa dan negara.
“Akan tetapi kami juga perlu mencermati rekam jejak serta konteks politiknya. Kami soroti kabar Budi Arie masuk Gerindra,” kata Akbar pada Sabtu (8/11/2025).
Menurut Akbar, jangan sampai Gerindra dijadikan tameng politik seseorang yang mungkin tengah mencari suatu perlindungan dan kekuasaan semata.
“Kami dibina dan digembleng oleh Pak Prabowo untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Para kader bekerja keras membesarkan partai ini dengan keringat dan pengorbanan. Karena itu, jangan sampai ada yang datang hanya untuk berlindung atau mencari keuntungan, yang justru bisa mencederai kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra,” katanya.
Dia berharap pandangan kader Tidar Se - Jawa Barat menjadi pertimbangan bagi pimpinan pusat dalam menyikapi rencana bergabungnya Budi Arie kedalam Struktur Partai Gerindra.
Setiap kader Gerindra melakukan Pengkaderan yang berjenjang, sistematis, dan berlandaskan ideologi perjuangan. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba karena kepentingan.(fri/jpnn)
Ketua PD Tidar Jawa Barat Al Akbar Rahmadillah alias Akbar merespons rencana Ketua ProJo, Budi Arie Setiadi yang ingin bergabung di Partai Gerindra.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Resmikan Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Menag: Semoga Berkah
- Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi Arie
- PDIP Gelar Wayang "Bima Labuh" Peringati Hari Wayang Nasional, Soroti Kritik Pemimpin Zalim
- Ketum Projo Budie Arie Bakal Bergabung ke Gerindra, DPC Pematangsiantar Menolak
- DPC Gerindra Makassar Menolak Keras Ketum Projo Budi Arie Gabung Gerindra
- PDIP Bangun Kantor Partai di Rote Ndao, Lengkapi Infrastruktur dari Sabang hingga Merauke