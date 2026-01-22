Ketua Umum AMREI Bantu SMAN 8 Jakarta Perihal Penyediaan Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, sebagai alumni SMA Negeri 8 Jakarta menunjukkan kontribusinya melalui aksi proaktif berupa sosialisasi dan edukasi terkait penerapan prinsip Manajemen Risiko di lingkungan sekolah.

Salah satu wujud dukungan tersebut adalah donasi yang diberikan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah, khususnya dalam pembangunan sumur resapan dan sumur bor agar masalah air di lingkungan SMAN 8 Jakarta makin lancar.

Alumnus SMAN 8 Jakarta tahun 1982 Rifky Assamady yang kini menjabat Ketua Umum Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) tergerak untuk membantu sekolahnya melalui Komite Sekolah berupa donasi sebesar Rp 50 juta dan dana tersebut sudah ditranfer melalu rekening Komite Sekolah.

“Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air tanah di kawasan sekolah sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap potensi krisis air bersih di masa depan. Dalam konteks pengelolaan manajemen risiko, langkah ini mencerminkan penerapan prinsip pencegahan (prevention) dan pengurangan risiko (risk mitigation),” ujar Rifky yang akrab disapa Mas Roy, Jumat (26/12/2025)

Rifky Assamady yang juga Komisaris SMART-Group ini lebih lanjut mengatakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung konservasi air dan sekolah telah mengambil langkah strategis untuk mengidentifikasi serta mengendalikan risiko lingkungan sedini mungkin sekaligus memastikan keberlangsungan sumber daya energi air bersih.

“Kolaborasi antara alumni dan sekolah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan lainnya dalam membangun budaya sadar risiko yang berkelanjutan, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Rifky yang berjanji selama kepemimpinnnaya sebagai Ketua Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) akan membantu sekolahnya guna terus menjaga danmeningkatkan prestasi yang selama ini sangat dibanggakan alumni dan juga masyarakat luas di Tanah Air dan mancanegara.

Memperlancar Pasokan Air Bersih

Ketua Komite SMAN 8 Jakarta Farchad Mahfud mengatakan bantuan yang diberikan oleh Ketua Umum Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Rifky Assamady melalui Komite Sekolah ini akan dipergunakan untuk memperlancar pasokan air bersih di sekolah yang selama ini terkendala.