jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) St Dr Ir Mombang Sihite, MM menegaskan kepengurusan periode 2026-2030 akan memberikan pelatihan bahasa Jepang dan bahasa Inggris secara gratis di kantong-kantong Oloan.

Program tersebut akan berjalan selama empat tahun kepengurusan.

"Jadi, selama 4 tahun kepengurusan kami ini, akan memberikan pelatihan bahasa Jepang dan bahasa Inggris secara gratis di kantong Oloan," tegas Mombang seusai pelantikan DPP KP SRO di Hotel Lumire Convention Centre, Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).

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Mombang mengatakan program tersebut menyasar generasi muda Oloan. Mombang menilai Indonesia saat ini memiliki bonus demografi karena generasi mudanya sangat banyak.

"Karena kita punya bonus demografi. Artinya generasi muda kita sangat banyak," ujar Mombang.

Mombang menyebut banyak generasi muda tidak berpeluang melanjutkan kuliah. Karena itu, Mombang melihat lulusan SMA/SLTA memiliki kesempatan bagus untuk bekerja ke luar negeri.

"Mereka tidak berpeluang melanjutkan kuliah, maka lulusan SMA/SLTA merupakan kesempatan bagus untuk bekerja ke luar negeri," kata Mombang.

Mombang menjelaskan bekerja di luar negeri akan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan kuliah di luar negeri.