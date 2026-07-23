Ketua Umum LOGIS 08 Apresiasi Hendarsam Perihal Kebijakan Keimigrasian Berorientasi Kepentingan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo memberikan apresiasi tinggi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko atas komitmennya memperkuat integritas pelayanan publik serta menghadirkan kebijakan keimigrasian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui konsep "Imigrasi untuk Rakyat."

Menurut Anshar Ilo, komitmen Hendarsam yang menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan langkah-langkah konkret (action plan) dalam meningkatkan integritas pelayanan publik merupakan sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Imigrasi akan berjalan lebih serius dan terukur.

"Kami dari LOGIS 08 mengapresiasi dan mendukung penuh komitmen Bapak Hendarsam Marantoko. Konsep Imigrasi untuk Rakyat mencerminkan semangat pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani," ujar Anshar Ilo, Kamis (23/07).

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Dia menilai Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada agenda reformasi hukum, penguatan pelayanan publik, peningkatan keamanan negara, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Mantan Waketum DPP KNPI ini juga menyambut baik komitmen Hendarsam yang menegaskan akan menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto sesuai visi besar pemerintah melalui berbagai program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kepercayaan Presiden kepada Bapak Hendarsam harus dijawab dengan kerja nyata. Kami optimistis di bawah kepemimpinan beliau, Ditjen Imigrasi akan semakin berintegritas, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari praktik penyimpangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Anshar berharap seluruh jajaran Imigrasi dapat menjadikan arahan Dirjen Hendarsam sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Ketika integritas menjadi budaya kerja dan pelayanan benar-benar berorientasi kepada rakyat, maka kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi akan semakin kuat. LOGIS 08 siap mendukung setiap langkah reformasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkas Anshar Ilo.(fri/jpnn)