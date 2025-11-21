Ketua Umum PYC Dr Filda Citra Yusgiantoro Raih Penghargaan Monash University

jpnn.com, AUSTRALIA - Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Dr Filda Citra Yusgiantoro meraih penghargaan bergengsi Monash University, yaitu Monash Fellowship Tahun 2025.

Penghargaan itu didapat atas dedikasinya yang luar biasa di bidang pendidikan, penelitian, pembangunan berkelanjutan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemberian penghargaan oleh Rektor Monash University, Dr Megan Clark AC kepada Filda dalam sebuah acara di Kampus Monash University di Melbourne, Australia, pada Selasa (18/11).

“Terima kasih Monash University atas penganugerahan penghargaan Monash Fellowship. Pengakuan ini semakin memotivasi saya untuk berperan lebih besar dalam memajukan dunia pendidikan, penelitian, dan upaya pembangunan berkelanjutan,” kata Filda melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (21/11).



Filda yang meraih gelar Doktor bidang Business & Economics dari Monash University, mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima adalah pengakuan atas upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan dialog nasional maupun internasional menyangkut kebijakan iklim dan transisi energi.

Hal itu dilakukan melalui Climateworks Centre (CWC), institusi yang didirikan Monash University yang fokus pada percepatan transisi menuju net zero emissions di Australia, Asia Tenggara, dan Pasifik.

Selama lebih dari satu dekade, Monash University Council telah menganugerahkan penghargaan Monash Fellowship kepada alumni dan Honorary Fellowships untuk non-alumni, yaitu individu terpilih yang dinilai berjasa luar biasa di bidang seni, sains, industri, layanan masyarakat, serta pihak-pihak yang berkontribusi bagi perguruan tinggi itu.

Sebagai Ketua Umum PYC, Monash University Council menilai bahwa Filda berhasil memimpin PYC, organisasi nirlaba yang fokus pada penelitian-penelitian strategis dan penyediaan solusi berbasis data, yang mendukung praktik berkelanjutan dan ketahanan nasional.

PYC juga dinilai konsisten menghadirkan analisa dan rekomendasi kebijakan untuk menjawab isu-isu kritis di bidang energi, lingkungan, dan pembangunan ekonomi, dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.