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Ketua Umum ReJO Merespons Langkah Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Ketua Umum ReJO Merespons Langkah Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
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Ketua umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO) HM Darmizal MS. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI menjadi bagian dari dinamika politik dan ketatanegaraan yang mendapat perhatian luas masyarakat.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO) HM Darmizal MS mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya keluarga besar relawan Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi, untuk menyikapinya dengan tenang, dewasa, bijaksana, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Menurut Darmizal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kenegarawanan tidak hanya diuji ketika seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga ketika menghadapi perbedaan, tekanan, dan berbagai pilihan politik yang tidak mudah.

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"Setiap dinamika politik harus kita sikapi dengan kejernihan berpikir dan kedewasaan. Apa pun keputusan yang diambil oleh para pemimpin bangsa, penghormatan terhadap konstitusi, hukum, dan mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan utama. Kepentingan Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Darmizal, Kamis, 12 November 2026.

ReJO juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang senantiasa menempatkan konstitusi dan kepentingan negara sebagai pedoman dalam menyikapi dinamika politik.

"Sikap tenang, terbuka, dan mengedepankan mekanisme ketatanegaraan merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

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Kepada Gibran Rakabuming Raka, ReJO menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian serta kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

"ReJO berharap Gibran tetap memberikan sumbangsih pemikiran, energi, dan pengabdiannya bagi kemajuan Indonesia, dalam kapasitas apa pun di masa mendatang," ungkap Darmizal.

Keluarga besar relawan Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi, untuk menyikapinya dengan tenang, dewasa, bijaksana, serta tetap mengedepankan kepentingan nasional.

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