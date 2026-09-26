Ketuk Palu, PPPK dan Infrastruktur jadi Prioritas

jpnn.com - BENGKULU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 Provinsi Bengkulu difokuskan untuk pemenuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

"Pergeseran saat ini terjadi di belanja pegawai. Misalnya belanja PPPK yang belum teranggarkan, kita (DPRD dan Pemprov Bengkulu, red) anggarkan," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi di Bengkulu, Jumat (25/9).

Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu sudah menyepakati agar APBD Perubahan 2026 untuk difokuskan pada kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan program pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD telah menandatangani kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (24/9).

Penyesuaian anggaran itu menjadi bagian dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Edwar Samsi mengatakan penyesuaian APBD Perubahan dilakukan salah satunya berkaitan dengan belanja pegawai, termasuk penganggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya belum terakomodasi.

Baca Juga: Nasib PPPK Paruh Waktu setelah Oktober Ditentukan 3 Hal Ini

Selain belanja pegawai, menurut dia pemerintah daerah bersama DPRD juga ingin memastikan kegiatan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan tetap mendapat dukungan anggaran.

"Kami penuhi kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, infrastruktur saat ini," kata dia lagi.