jpnn.com - Arus Bawah Prabowo (ABP) menilai Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad adalah figur ideal untuk menjadi wakil presiden (wapres) RI. Pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan Dasco menjaga stabilitas pemerintahan dan soliditas koalisi menjadi sejumlah alasan mendasar di balik penilaian tersebut.

"Prof. Dasco memiliki kombinasi kapasitas politik, pengalaman kelembagaan, kemampuan komunikasi, dan ketajaman intelektual yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo," kata Ketua Umum DPP ABP Michael F. Umbas kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Michael Umbas kepemimpinan dwi-tunggal antara presiden dan wapres harus dibangun di atas pembagian peran yang jelas. Dengan begitu, roda pemerintahan berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kewenangan konstitusional masing-masing.

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"Prof. Dasco bukan hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan demi menjaga stabilitas nasional," ujar Umbas.

Menurut Umbas, terdapat delapan pilar fundamental sehingga Dasco menjadi figur paling ideal menduduki kursi wapres RI.

Pertama, loyalitas ideologis yang kuat dan keselarasan visi terhadap agenda perjuangan Presiden Prabowo, khususnya dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Kedua, pengalaman mengawal transisi pemerintahan melalui peran Dasco dalam Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.

Ketiga, kemampuan Dasco menjaga stabilitas parlemen dan mengelola dinamika politik, serta membangun komunikasi lintas kekuatan politik.