Ketum ABP Sebut Rakyat Tetap Berdiri Bersama dan Mendukung Prabowo

jpnn.com - Ketua Umum Arus Bawah Prabowo (ABP), Michael F. Umbas mencermati gelombang dukungan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai kembali mengemuka di media sosial.

Menurutnya, pesan-pesan seperti "Kami Setia Bersama Prabowo", "Prabowo Tidak Sendiri", dan "Satu Barisan Bersama Prabowo" menjadi narasi yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Umbas menyebut fenomena ini sebagai sinyal bahwa kelompok masyarakat yang selama ini lebih banyak diam atau tidak terlalu aktif menyampaikan pandangan politiknya di ruang publik, atau yang kerap disebut silent majority, mulai menunjukkan sikap dan menyatakan dukungan secara terbuka kepada Presiden Prabowo.

"Selama ini mungkin banyak yang mengira bahwa masyarakat yang mendukung Presiden Prabowo hanya mereka yang aktif di organisasi relawan atau yang terlihat di ruang publik. Padahal, ada kelompok masyarakat yang selama ini diam, mengamati, dan mengikuti perkembangan. Sekarang mereka mulai menunjukkan sikap. Pesannya jelas; 'kami setia bersama Prabowo. Prabowo tidak sendiri'," kata Umbas dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Dia mengatakan munculnya berbagai materi visual dan pesan dukungan di media sosial memperlihatkan bahwa semangat kebersamaan dengan Prabowo masih terpelihara.

Umbas menyebut istilah silent majority tidak boleh selalu diartikan sebagai kelompok masyarakat yang pasif atau tanpa sikap politik. Mereka justru bisa menjadi kekuatan sosial yang menentukan, meskipun tidak selalu tampil dalam hiruk-pikuk perdebatan politik.

Menurutnya, silent majority juga bukan berarti tidak peduli. Mereka memperhatikan, mereka menilai, dan mereka punya pandangan sendiri. Ketika mereka merasa perlu menyampaikan sikap, mereka akan bersuara.

"Sekarang kita melihat pesan kebersamaan dengan Prabowo mulai digaungkan. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Presiden tidak bisa hanya diukur dari riuhnya kritik di media sosial," ujarnya.