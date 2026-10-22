Ketum AMI: Museum dan Kebudayaan Jadi Mercusuar Pencapaian Pemerintahan Prabowo

jpnn.com - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pelestarian museum dan penguatan kebudayaan nasional.

Menurut Putu, salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 titik museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng, dan aset budaya lainnya sepanjang 2026.

Diketahui bahwa puncak perayaan Hari Museum Indonesia ke-11 dan Hari Kebudayaan Nasional 2026 sudah digelar di Museum Rudana, Ubud, Bali, Senin (19/10/2026). Kegiatan yang mengusung semangat Setanggi Puspa Budaya itu menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai penjaga warisan sejarah, identitas bangsa, sekaligus rumah kebudayaan Indonesia.

Baca Juga: Putu Supadma Rudana Anugerahkan Mahottama Adibudaya Nusantara kepada Menbud Fadli Zon

Putu mengatakan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo selama dua tahun ini, pihaknya melihat sektor kebudayaan dan permuseuman memiliki peran penting dan menjadi salah satu mercusuar pencapaian pemerintah.

"Kami mengapresiasi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto percepatan revitalisasi museum dan kebudayaan Indonesia," kata Putu melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

DIa menilai program tersebut tidak hanya menyasar pembenahan fisik, tetapi juga pembaruan narasi sejarah, tata letak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman museum yang lebih edukatif dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Putu berharap perhatian pemerintah terhadap permuseuman dan kebudayaan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pengelola museum, seniman, budayawan, dan masyarakat. Dengan demikian, museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan peninggalan masa lalu, tetapi juga ruang pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan kebudayaan untuk masa depan.

Kegiatan puncak yang diselenggarakan AMI bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Museum Rudana of The Rudana Art Institution, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, diikuti para tokoh bangsa, budayawan, seniman, serta insan permuseuman.