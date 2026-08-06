Ketum AMP Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Demo Besar-besaran

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyerukan seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu menggelar demo besar-besaran.

Demonstrasi untuk meminta pemerintah bersikap adil terhadap nasib PPPK dan PPPK paruh waktu.

Fadlun mendesak negara harus memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua PPPK dan PPPK paruh waktu.

"Jika bulan Agustus ini tidak ada kabar baik kami serukan untuk demo besar-besaran," kata Fadlun Abdilah kepada JPNN, Kamis (6/8).

Dia menegaskan sudah siap menerima semua konsekuensi dengan seruannya itu.

Jika kepala daerah tidak memperpanjang kontrak kerjanya sebagai ASN PPPK karena menggalang massa untuk demo besar-besaran, Fadlun sudah siap.

"Saya tidak takut bila SK saya tidak diperpanjang. Ada Allah penolong saya," katanya.

Dia mengatakan, sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib ASN PPPK. Mereka tidak berkembang karena jenjang kariernya nihil.