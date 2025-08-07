Ketum AP3KI: Kado Terindah Presiden Adalah Semua Honorer Diangkat ASN
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kado HUT RI dari Presiden Prabowo Subianto untuk guru honorer.
Namun, menurut ketum AP3KI, kado Presiden yang terindah ialah jika semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Menjadi ASN itu harapan semua honorer, apalagi yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Nur Baitih kepada JPNN, Kamis (7/8).
Dia mengungkapkan, BKN sudah mengeluarkan jadwal pengangkatan PPPK paruh waktu yang dimulai per 1 Agustus 2025. Ini menjadi angin segar untuk penantian honorer R2 dan R3 yang juga menjadi kado HUT ke-80 RI.
Dengan keluarnya jadwal PPPK paruh waktu ini bukti pemerintah serius menyelesaikan honorer database BKN maupun yang sudah ikut seleksi PPPK 2024.
"Tentu ini juga jadi PR besar buat kawan-kawan di daerah agar terus berkoordinasi dengan BKD dan kepala daerahnya. Jangan sampai kesempatan ini tidak di manfaatkan dengan baik dan semua kepala daerah seharusnya tunduk dengan aturan pusat," paparnya.
AP3KI mengapresiasi kebijakan tersebut, karena itu komitmen pusat dan daerah harus selaras. Jangan ada lagi alasan daerah yang tidak mau mengusulkan.
Selain itu, butuh pengawasan dan perhatian khusus pimpinan serta anggota DPRD. Sebab, pengangkatan PPPK paruh waktu bersentuhan dengan anggaran, harus ada kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif
