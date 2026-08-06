Ketum Asbanda Tekankan KUB Bukan Cuma Modal, Tetapi Sinergi IT dan SDM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyatakan bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) bukan sekadar wadah untuk pemenuhan regulasi permodalan perbankan semata.

Menurutnya, keberadaan KUB harus dipandang sebagai platform kolaborasi jangka panjang antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menciptakan efisiensi bersama, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"KUB ini merupakan platform kolaborasi yang baik, tidak sekadar dalam rangka pemenuhan modal. Tetapi di tahap awal, karena ini juga baru ya KUB ini, di tahap awal itu yang harus dibangun adalah fundamental dari KUB-nya sendiri. Apa itu? Tata kelola, manajemen risikonya, mengenai sistemnya, mengenai cyber security-nya, mengenai people, dan sebagainya," ungkap Agus dalam keterangan resmi, Rabu (5/8).

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Agus menyampaikan bahwa di dalam jangka pendek, target dari pembentukan KUB bukan sekadar mengejar volume bisnis maupun laba. Poin utama yang harus dicapai terlebih dahulu adalah menyamakan dan memperkuat standar fundamental di antara bank anggota.

Kolaborasi tersebut dinilai sangat penting bagi BPD di daerah karena efisiensi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri perbankan saat ini.

Melalui wadah KUB, BPD dapat saling berbagi platform teknologi hingga melakukan program pelatihan SDM bersama.

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Hal itu diharapkan mampu menekan biaya investasi infrastruktur digital yang relatif mahal jika ditanggung secara mandiri oleh masing-masing bank daerah.

Meski memiliki potensi yang besar, Agus tidak menampik adanya sejumlah tantangan dalam membangun kolaborasi KUB antar-BPD.