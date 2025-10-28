Ketum BERSATHU Angkat Bicara soal Umrah Mandiri, Masyarakat Jangan Gagal Paham

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) Wawan Suhada merespons soal dilegalkannya umrah mandiri oleh negara.

Menurut Wawan, masyarakat harus mendapatkan edukasi dan informasi yang lengkap, menyeluruh dan reliable tentang umrah mandiri.

Masyarakat seolah hanya memahami UU 14 Tahun 2025 ini adalah stand alone regulation. Padahal sebetulnya, undang-undang tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU 8 Tahun 2019.

"Artinya, UU 8 Tahun 2019 yang termaktub kata-kata mandiri bukan barang asing sebetulnya. Sebelumnya di dalam UU 8/2019, terdapat kata-kata umrah perseorangan," terang Wawan kepada JPNN, Senin (27/10).

Dia melanjutkan dalam UU 14 Tahun 2025 ini, pemerintah mengakomodasi adanya umrah mandiri. Namun, umrah mandiri ini jangan diartikan masyarakat tidak membutuhkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lagi. "Itu salah total," ujar dia.

Pemerintah, terang Wawan, mengakomodasi bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan umrah, tetapi hanya dalam lingkungan keluarga, bahkan inti semisal bapak, ibu, anak.

Mereka secara mandiri bisa issued tiket pesawat, hotel, bahkan visa melalui platform yang disediakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Namun, jika seseorang atau individu ini meluaskan arti kata mandiri hingga mengajak orang-orang sekitar yang akan menghimpun, mendaftar, dan menerima uang dari orang lain, selain dari uang pribadinya, itu sangat dilarang dalam UU 14/2025," paparnya.